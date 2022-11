Assalto a tir e portavalori | maxi-blitz nel foggiano

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 3 novembre 2022) (Adnkronos) –operazione della polizia nel comune di Cerignola (Foggia), a carico di diverse persone ritenute responsabili di rapine pluriaggravate a furgoni, rapina in concorso, detenzione e porto illegale in luogo pubblico di armi, anche da guerra, violenza privata e riciclaggio, ricettazioni e sequestro di persona. Le rapine venivano commesse anche usando jammers, ovvero disturbatori di frequenza ad ampio raggio, che impedivano le comunicazioni via radio e smartphone con le sale operative delle forze dell’ordine e delle ditte di trasporto. Altro metodo usato per ostacolare o ritardare la reazione da parte delle forze di polizia e guadagnare più facilmente la fuga era il blocco della viabilità con veicoli appositamente incendiati. ”Il contrasto all’azione delle organizzazioni criminali, tutte stanziate in Puglia e specializzate ...