ilGiornale.it

Oltre a molestare la sua ex compagna, ne aveva diffuso illecitamente immagini sessualmente esplicite. Per questo motivo gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Osimo hanno dato ......presso il pronto soccorso dell'Ospedale del Mare per la segnalazione di una persona. I ... L'uomo, un 48enne napoletano, è stato denunciato per violenza oa pubblico ufficiale. Molesta e minaccia ragazze con un coltello: la furia dello straniero E a seguito dell'intervento delle forze dell'ordine, è stato denunciato per porto di oggetti atti a offendere e sanzionato per ubriachezza molesta. Protagonista della ... avrebbe utilizzato in ...ANCONA - Ubriaco (e forse qualcosa di più) passa tra i tavolini del bar Torino, molesta i clienti, si appropria degli stuzzichini e poi minaccia il titolare, arrivando a sputargli ...