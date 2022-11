Concorso Dsga ff | Snals | “Resta irrisolta questione dei facenti funzione senza titolo”

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Scade il 20 novembre prossimo la nuova rilevazione avviata dal Ministero con la nota 4312 del 28 ottobre e finalizzata alla determinazione del numero dei potenziali partecipanti , in possesso delspecifico e con tre anni di servizio come facente, alla selezione per il passaggio all’area D - profilo- prevista dalla legge 159/2019. L'articolo .