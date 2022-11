LIVE – Fognini-Fils | primo turno Masters 1000 Parigi-Bercy 2022 | RISULTATO in DIRETTA

(Di martedì 1 novembre 2022) Ile latestuale di, incontro valevole per ildeldi(cemento indoor). Il ligure è entrato in tabellone come lucky loser, ripescato al posto dell’acciaccato Matteo Berrettini. Quest’ultimo, infatti, non si è ancora ripreso dal problema al piede accusato a Napoli ed ha deciso di concentrarsi sulle Finals di Coppa Davis in programma a novembre. All’esordiosi trova di fronte proprio il giovane francese, che lo ha sconfitto in tre set aldecisivo delle qualificazioni. Seconda chance per il veterano azzurro, che deve far leva sulla sua maggior esperienza per garantirsi il secondo round, ...

Seconda giornata in chiaroscuro per l'Italia al Masters di Bercy , ultimo appuntamento prima delle ATP Finals di Torino. Avanti Musetti, fuori Sonego e Sinner. Martedì tocca a Fabio. Il torneo è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Huesler - Sinner 6 - 3, 6 - 2 Termina nel peggiore dei modi la stagione ATP di Jannik Sinner ......nazionale di Coppa Davis è però scivolata al decimo posto nei Pepperstone ATPDoubles Teams Rankings, la graduatoria basata sui risultati stagionali delle coppie di doppio. Bolelli e, ... C'è speranza per il doppio Bolelli-Fognini, matematicamente possono qualificarsi alle ATP Finals di Torino: ecco le informazioni a riguardo.