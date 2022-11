CM com – Vittoria sofferta e preziosa per la Roma | 3-1 al Verona e quarto posto | Serie A

Leggi su justcalcio

(Di martedì 1 novembre 2022) 2022-11-01 00:30:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Termina 1-3 il posticipo diA tra Hellas. Una gara molto accesa e nervosa che viene sbloccata al 27esimo da Dawidowicz dopo la conclusione di Faraoni. Dawidowicz che però pochi minuti dopo viene espulso per un brutto intervento su Zaniolo. Ed è proprio quest’ultimo che a pochi secondi dall’intervallo trova il pareggio a porta vuota dopo il palo (il secondo) colpito da Abraham. Nella ripresa, con l’uomo in più la squadra di Mourinho spinge e trova il vantaggio nel finale. All’89esimo, Volpato, subentrato, fa esplodere il settore ospiti con un preciso tiro dal limite dell’area. La chiude nel finale El shaarawy, servito dallo stesso Volpato. Unafondamentale per Mourinho che scavalca la Lazio ...