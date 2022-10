Mario Rui | “La nostra forza è il gruppo e abbiamo un segreto”

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Il terzino del Napoli,Rui, interviene nella consueta conferenza stampa di vigilia, in vista del match di Champions League contro il Liverpool, sfida in cui gli azzurri cercheranno di assicurarsi il sorteggio agli ottavi di finale da testa di serie. L’esterno della Nazionale portoghese è uno dei protagonisti della squadra di Luciano Spalletti, capace di dominare fino ad ora sia in Serie A che in Champions con assoluta scioltezza e con numeri che sono tra i migliori d’Europa. (Photo by Andreas SOLARO / AFP) (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images) Liverpool-Napoli: parlaRui Questo quanto evidenziato dallaredazione nel corso della conferenza stampa diRui: Rendimento della squadra: “La squadra sta dando seguito al lavoro che il mister ha cominciato quando è arrivato. La ...

