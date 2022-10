Incidente choc | morti madre e tre figli di 2 | 8 e 11 anni Grave il padre

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Gravissimostradale ieri, domenica 30 ottobre, intorno alle 20; per cause ancora da accertare un’auto si sé schiantata contro un muro lungo la via Emilia, nel tratto tra Cadé e Villa Gaida, in provincia di Reggio Emilia, in direzione Parma: drammatico il bilancio, sono quattro i. Ad aggravare il quadro della tragedia l’età delle vittime: solo ilsi è salvato, ladi 22e tre bimbi di 2 (l’unicoo della coppia) 10 e 12. Le quattro vittime sono morte sul colpo, il ferito è stato portato in condizioni gravissime all’ospedale di Reggio Emilia. Sul posto, oltre ai soccorsi inviati dal 118, anche i vigili del fuoco da Reggio. Ancora da chiarire le cause. La vettura, una Fiat Stilo scura guidata dall’uomo, procedeva in direzione di ...