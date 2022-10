Bollette | debito e Mps La road map di Giorgetti all’Acri

Leggi su formiche

(Di lunedì 31 ottobre 2022) L’appuntamento è di quelli tradizionali, ma non per questo meno importanti. La Giornata del Risparmio, organizzata d, l’associazione delle fondazioni bancarie, in prima linea per salvare il Monte dei Paschi di Siena, è giunta alla sua edizione numero 98. La prima dell’era Meloni ma anche di un’altra era, quella dell’inflazione all’11,9% e della spesa al supermercato più cara del 12,7% rispetto a un anno fa. Impossibile, per stessa ammissione dell’indagine Ipsos che ogni anno precede l’appuntamento con ministri e banchieri, evitare di assistere a un’erosione strutturale del risparmio. Per il governo, tra tutti, era presente il ministro dell’Economia, Giancarlo, alla sua prima uscita pubblica, unitamente al governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, al presidente dell’Abi, Antonio Patuelli e al padrone di casa, il presidente dell’Acri, ...