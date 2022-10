Tutte le ipotesi per l' uccisione del capo ultrà dell' Inter

(Di domenica 30 ottobre 2022) AGI - Non escludono alcuna pista gli inquirenti milanesi che indagano sull'omicidio di Vittorio Boiocchi, il pluripregiudicatoucciso sabato sera in via Fratelli Zanzottera nel quartiere periferico del Figino. Chi l'ha ucciso e chi verosimilmente ha dato l'ordine conosceva bene le abitudini e gli orari del 69enne. Ieri sera i due killer lo hanno aspettato sotto casa. Sapevano che entro le 21 Boiocchi doveva rientrare per via del provvedimentoa sorveglianza speciale che gli vietava di uscire da quell'ora fino alle 6 del mattino. Fino poco primae 20, Boiocchi era fuori lo stadio Meazza per il pre partita di-Sampdoria. Si è fatto poi portare a casa in motorino non avendo la patente. Quando il suo accompagnatore è ripartito, il ...

AGI - Agenzia Italia

