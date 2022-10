Modena | Salvini | “Nel Pd difendono i rave party | siamo su Scherzi a parte?”

(Di domenica 30 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Parlamentari Pdillegali e si preoccupano per il ritorno alla legalità.su?”. Lo scrive Matteosu Twitter, dopo le perplessità manifestate da alcuni parlamentari dem sull’intervento del ministro dell’Interno per fermare ildi. In un precedente tweet, il vice premier e ministro delle Infrastrutture aveva scritto: “Bastaillegali, delinquenti che spadroneggiano, istituzioni umiliate: ora si cambia! Complimenti al ministro Piantedosi, avanti così”. L'articolo proviene da Italia Sera.

