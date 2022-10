Marcia su Roma | Furfaro | ' studenti manganellati e fascisti a Predappio | farò interrogazione'

(Di domenica 30 ottobre 2022), 30 ott. (Adnkronos) - "Mentre glivengono, a, oggi, migliaia disono scesi in strada per celebrare lasu. Cori per il Duce, salutie chi più ne ha più ne metta. Indecente. E il ministro dell'Interno? Presenteròparlamentare". Così Marcodel pd.

Corteo organizzato dagli 'Arditi d'Italia' a Predappio per ricordare il centenario dellasu. I manifestanti in camicia nera, che portavano un lunghissimo tricolore, sono partiti da piazza Sant'Antonio diretti al cimitero di San Cassiano. Durante il tragitto canti del ventennio,...A Predappio si è chiusa con i saluti romani la manifestazione per commemorare il 100esimo anniversario dellasu. Circa duemila persone si sono date appuntamento nel paese del Forlivese dove è nato ed è sepolto Benito Mussolini . Presenti non solo adulti con le camicie nere, ma anche bambini ...Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Segnalo al ministro degli interni il #rave che si è tenuto a Predappio, a mio avviso di gran lunga il più inquietante. Era conforme alle norme vigenti". Così ...