Inter-Sampdoria | il ministro Abodi | 'Mi informerò su quanto è accaduto'

... Milan 26, Lazio 24 ed24*, Roma e Juventus* 22, Udinese 21, Sassuolo 15*, Torino 14, Salernitana 13, Empoli 11*, Bologna 10, Fiorentina 10, Monza 10, Spezia 9, Lecce* 8,6*, Hellas ...... a inizio campionato non stava molto bene, poi si è ripreso dopo la, a cavallo della ... dopo la sconfitta casalinga per 3 - 4 contro l'é in quattordicesima posizione con 10 punti, ...Lo hanno colpito sotto casa. Un’ora prima dell’inizio di Inter-Sampdoria allo stadio Meazza. inter-samp, Abodi: "mi informerò su quanto accaduto a San Siro" "Mi informero' su quanto accaduto". Il ministro dello Sport e dei Giovani, Andrea Abodi, risponde cosi' su Twitter a un utente che ha ...