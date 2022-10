Tre ingredienti per aggredire l’inflazione La ricetta di Polillo 

Leggi su formiche

(Di sabato 29 ottobre 2022) È difficile pensare che, con la semplice stretta fiscale e monetaria, sia possibile, senza far sprofondare l’economia in un baratro più profondo. Le vecchie ricette, sperimentate negli anni passati e rievocate recentemente dal Fondo monetario internazionale, risultano pertanto, quanto meno, indigeste. Ma mentre queste indicazioni sono facili da seguire a livello di banche centrali, considerato l’ambiente tecnico in cui le relative decisioni sono prese; tutto si complica maledettamente quando entrano in ballo i governi, e le relative scelte politiche. E infatti abbiamo visto quante numerose (Finlandia, Francia, Spagna, Portogallo e non ultima Italia) siano state le voci, che si sono levate contro le scelte recenti della Banca centrale europea. Conviene allora entrare più in profondità. Cominciando con il rilevare quella che è una ...