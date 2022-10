L'Inter domina e fa 3-0 alla Samp | Inzaghi fa 7 risultati utili in fila e aggancia il 3° posto

(Di sabato 29 ottobre 2022) Missione compiuta, in una clima quasi surreale, data la curva Nord vuota in segno di cordoglio per la morte del capo ultrà, Vittorio...

La Juve, il Lecce fatica ad uscire. Allegri capisce che è il momento di sbilanciarsi. E di ... dopo l'eliminazione dalla Champions, c'è una prova convincente in vista delle prove controe ...Lazio a porta blindata: altro No Goal con la Salernitana a 2,00 Milano, 28 ottobre 2022 -in ... In un colpo solo, il serbo ritroverà l'con cui vinse il Triplete e Simone Inzaghi, suo ...Inter-Sampdoria 3-0, la cronaca: gara senza storia a San Siro. Nerazzurri a segno con de Vrij, Barella e Correa. Blucerchiati mai in partita.SNAI – Serie A: Napoli inarrestabile, «1» col Sassuolo a 1,30. Il weekend si apre sabato alle 15 al Maradona: Spalletti ancora strafavorito, un gol di Raspadori al suo passato in neroverde a 2,50. La ...