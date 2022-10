I Coldplay sostengono le proteste in Iran e incantano i fan con la canzone in farsi

(Di sabato 29 ottobre 2022) Ihanno incantato il pubblico di Buenos Aires, in Argentina. Non solo per il loro concerto ma anche per un momento particolarmente emozionante: il gruppo ha infatti suonato “Baraye”, diventato l’inno delleindivampate dopo l’uccisione di Masha Amiri. La band si è esibita assieme a Golshifteh Farahani, che, in, ha intonato sul palco il brano scritto e cantato da Shervin Hajipour. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Fatto Quotidiano

