Cristina Quaranta reduce dal GFVip rivela quale VIP merita la vittoria

Leggi su 361magazine

(Di sabato 29 ottobre 2022)dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip torna in TV per raccontarsi a Verissimoè stata una delle concorrenti più amate e seguite nella settima edizione del Grande Fratello VIP. La sua avventura all’interno della Casa si è conclusa pochi giorni fa. Leggi anche —> alberto de pisis si apre con nikita Pelizon ecco cosa mi manca Questo pomeriggioè stata ospite della nuova puntata di Verissimo su Canale 5. L’ex gieffina è stata eliminata dal noto reality show poche settimane fa. La conduttrice chiede all’ex gieffina del ritorno alla realtà dopo il reality. Ladichiara: “Meraviglioso. Sono tornata nella mia leggerezza e nel mio equilibrio. Mia figlia devo dire che è stata molto molto carina con me, per fortuna lei è riflessiva, io ...