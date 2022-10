Bianca Atzei e l’ex fidanzato Max Biaggi | perché è finita | “Avevamo altre priorità”

(Di sabato 29 ottobre 2022) I fan di Maxnon si sono ancora rassegnati alla loro rottura e hanno cercato di dire la loro., dopo circa due anni di relazione e a un passo dall’idea di costruire una famiglia insieme, alla fine ottobre 2017, era stata scaricata da Max senza un. Lei, disperata, aveva rilasciato dichiarazioni ripetendo “Non solo ha fatto”, mentre lui, inizialmente, aveva preferito non commentare sostenendo che “Su certe questioni è meglio mantenere un basso profilo”. Il campione aveva poi rotto il silenzio e al settimanale Vero, aveva smentito il ritorno di fiamma con la ex Eleonora Pedron, madre dei suoi figli, Inés Angelica e Leon Alexander, ma che aveva deciso di rompere con la cantante dopo aver rivisto le suein seguito al ...

Tag24

In studio ci saranno Giulia Salemi , Benjamin Mascolo ,con il compagno Stefano Corti. Anticipazioni Verissimo, tutti gli ospiti delle nuove puntate Torna il doppio appuntamento ...Infine,e Stefano Corti sveleranno per la prima volta a "Verissimo" il sesso del loro bebè che nascerà tra pochi mesi. Domenica 30 ottobre , invece, Silvia Toffanin accoglierà in studio ... Bianca Atzei età, marito, fidanzato, Stefano Corti, figlio