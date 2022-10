Venom 3 | Kelly Marcel regista del sequel con Tom Hardy

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Dopo aver scritto e prodotto i primi due film diè pronta per passare dietro la macchina da presa. Fonti di Deadline confermano che dirigerà3, terzo film sull’antieroe , prodotto da Marvel e Sony Pictures con Tomsaranno produttori e autori del soggetto, ma la sceneggiatura porterà la firma della. I dettagli della trama sono sconosciuti.tornerà nei panni del letale protettoredopo che i primi due film hanno incassato un totale di 1,36 miliardi di dollari in tutto il mondo al botteghino. Non si sa ancora chi si unirà adai film precedenti o se ci sarà qualche personaggio dell’universo Marvel della Sony Pictures, come il Morbius ...

Marcel ha scritto la sceneggiatura dei primi due film died è pronta a compiere il passaggio alla regia. La filmmaker firmerà anche lo script del terzo capitolo della storia basandosi su ......Morning America Live Withand Ryan The Drew Barrymore Show The Jennifer Hudson Show The... Charlie Puth "Let Somebody Go," Coldplay X Selena Gomez "Oh My God," Adele "Pink," BLACKPINK ...La scrittrice e produttrice dei primi due film dietro la macchina da presa per il terzo capitolo con Tom Hardy.Sony Pictures ha affidato a Kelly Marcel la regia di Venom 3, terza avventura cinematografica dedicata al famoso antieroe Marvel.