(Di venerdì 28 ottobre 2022) Segni particolari: natural born dreamer. Oltre a condividere le sue esperienze con più di 600mila follower su Instagram, l'influencer approda in libreria con Pianeta: tutta colpa di Venere! con il quale si racconta senza filtro fornendo, allo stesso tempo, una guida per comprendere meglio sé stessi in relazione a ciò che ci circonda attraverso l'astrologia

Vanity Fair Italia

Tantissimi ragazzi in lacrime a fianco dei genitori, sgomenti per il dolore di questa famiglia che in un attimo, quella notte, ha perso la loropi. Al termine della cerimonia il lancio di ...Ad esprimere soddisfazione il sindaco Paolo Calcinaro: "Unanotizia, importante, si tratta ... un centro importante per servizi all'infanzia che vedrà lagrazie alla progettualità con cui ... La luce bella delle stelle secondo Giulia Gaudino Segni particolari: natural born dreamer. Oltre a condividere le sue esperienze con più di 600mila follower su Instagram, l'influencer approda in libreria con Pianeta Giulia: tutta colpa di Venere! con ...Alle 3 del mattino di domenica 30 ottobre si torna all’ora solare, la lancetta dell’orologio andrà spostata un’ora indietro. Pressing di chi chiede l’adozione dell’ora legale tutto l’anno, anche come ...