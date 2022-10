HJK-Roma 1-2 | Mourinho | “Dovevamo vincere per una questione morale verso i tifosi”

Leggi su sportface

(Di venerdì 28 ottobre 2022) “Ogni risultato avrebbe lasciato la qualificazione aperta. Ma volevamoper unanei confronti deie abbiamo fatto una buona prestazione in diversi momenti della gara”. Queste le parole del tecnico dellaJosèdopo la vittoria per 2-1 sul campo dell’Hjk Helsinki in Europa League. Tante note positive, due su tutte: “Volpato ha debuttato da titolare, Faticanti ha esordito a gara in corsa con la sua amata. È un piacere far crescere questi ragazzi e vedere la loro gioia. Anche Cherubini era felicissimo in panchina, ci saranno occasioni per Cassano e Tahirovic”, spiega l’allenatore a Sky. Non è andato in panchina Ibanez (“è malato ed è rimasto in albergo”). E spiega: “Dobbiamo sopravvivere a questi problemi. Siamo arrivati ...