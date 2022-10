Assago | aggressione a coltellate al Carrefour | un morto I testimoni | “Noi nascosti nel retro del bar” | “Una ragazza piangeva sotto choc”

(Di venerdì 28 ottobre 2022) “Mi metto nei panni di chi era lì tranquillamente a fare la spesa, in una giornata normale, gesti quotidiani di tutti noi”. Affida a Facebook il suo cordoglio Lara Carano, sindaca del comune di, dove la sera del 27 ottobre, poco prima delle 19, un uomo ha accoltellato cinque persone all’interno di un supermercato nel centro commerciale Milanofiori. Un 30enne, Luis Fernando Ruggeri, dipendente del, èper i colpi all’addome e al torace. Tra gli altri quattro feriti, tutti fuori pericolo di vita, anche il calciatore del Monza Pablo Marì: era con suo figlio tra gli scaffali quando ha raccontato di aver sentito un forte crampo alla schiena, che subito dopo ha capito essere il dolore della coltellata. L’aggressore si chiama Andrea Tombolini, ha 46 anni e da tempo è in cura per una forte crisi depressiva. Alla spalle ...

Lo rende noto Carrefour Italia che, in segno di rispetto per la morte del suo dipendente. Il calciatore Pablo Marì ha trascorso la notte all'ospedale Niguarda, dove è stato ricoverato dopo l'aggressione e dove oggi è stato operato per riparare il danno alla schiena dopo l'accoltellamento.