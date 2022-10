Uomini e Donne | piazzata di Riccardo Guarnieri | Maria De Filippi costretta a intervenire in studio

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 27 ottobre 2022) La nuova puntata digirerà intorno ai sentimenti dei protagonisti più discussi di sempre. Ida e. Il cavaliere nelle riprese della settimana passata era stato assente, dunque non sa della riappacificazione della dama, sua ex compagna per quasi un anno, con Alessandro.inizialmente sembra molto sorpreso dell’accaduto e non prende bene nemmeno la lite furiosa tra Ida e Roberta che sembra costruita ad arte proprio per dare rilievo alle nuove relazioni nate. Alessandro dal canto suo, afferma con molta sincerità di essersi innamorato perdutamente di Ida e nonostante abbia provato a costruire qualcosa con Roberta però senza successo. la dama in ogni caso, confessa di averci messo tutto il suo impegno nella storia e il fatto che lui si sia reso conto di amare un’altra ...