Riccardo Guarnieri e Ida Platano ci riprovano? Video in aeroporto fa scalpore

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Il travagliato rapporto che c'è trae Idapotrebbe volgere in un lieto fine? A fomentare questi sospetti è stato proprio il cavaliere di Uomini e Donne. Quest'ultimo ha pubblicato in queste ore unalquanto particolare girato all'interno di un. A far sognare i fan, però, è stata la canzone che l'uomo ha deciso di mettere in sottofondo. Nello specifico, infatti, ha condiviso la canzone che da sempre rappresenta lui e Ida, ovvero, «La prima volta» dei Negramaro. I fan, dunque, hanno subito cominciato a volare con la fantasia. Ad ogni modo, a rendere la situazione ancora più intrigante è stata anche la, che ha pubblicato deiin cui è apparsa particolarmente raggiante. Il«compromettente» ...

- Prima della sua partecipazione al programma Cristina pare sia stata contattata privatamente da un atro storico cavaliere del programma,. - Al momento facciamo fatica a trovare un ...Quest'ultimo reagisce malissimo, accusando Armando di essere uno sfigato , un fenomeno che sta in studio da anni per insultare tutti dalla mattina alla sera, criticando ancheper ...Nuove segnalazioni sulla coppia più criticata di Uomini e Donne. Riccardo Guarnieri ha raggiunto Ida Platano e Brescia dopo le ultime discussioni in studio