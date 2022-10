HJK Helsinki | Koskela | 'Abbiamo fiducia | possiamo fare bene contro la Roma Partita da vincere per entrambe'

Commenta per primo L'allenatore de ll'Helsinski, Toni, Koskela, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro la Roma: 'Siamo stati bravi in casa. In entrambe le partite precedenti siamo stati in grado ...Il tecnico dell'ha poi concluso parlando del momento di forma della sua squadra : "Abbiamo riposato per qualche giorno e siamo tornati ad allenarci giovedì. Purtroppo la squadra è stata colpita ...L'allenatore dell'HJK Helsinski, Toni, Koskela, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro la Roma: "Siamo stati bravi in casa. In entrambe le partite precedenti ...Tempo di rifinitura in casa Roma visto che domani si giocherà contro l'Helsinki in Europa League. Pellegrini e Karsdorp, non al meglio dopo la partita di domenica, si sono allenati… Leggi ...