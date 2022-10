Basket | Nba | Golden State crolla a Phoenix e prima espulsione in carriera per Thompson

(Di mercoledì 26 ottobre 2022), 26 ott. - (Adnkronos) - Nel big match della serata Nba(3-1) batte nettamente 134-105 i campioni in carica di(2-2). Terza vittoria in quattro gare per i Suns, che dopo un primo tempo equilibrato rifilano agli Warriors un terzo quarto da 33-20, allungano da +6 a +19 e aumentano ulteriormente il vantaggio negli ultimi 12 minuti. Gli ospiti vengono infastiditi per tutto il match dalla difesa diche li tiene al 29% da tre punti, con Steph Curry miglior realizzatore da 21 punti, 7 rimbalzi e 8 assist pur con due inusuali errori consecutivi ai liberi, cosa che non accadeva dallo scorso febbraio. Col senno di poi, il momento chiave della sfida è stato l'acceso diverbio tra Klaye Devin Booker che ha portato a un contatto fisico tra i due durante ...

I risultati delle partite della regular season: Washington Wizards - Detroit Pistons 120 - 99; New Orleans Pelicans - Dallas Mavericks 113 - 111; Oklahoma City Thunder - Los Angeles Clippers 108 - 94; Phoenix Suns - Golden State Warriors 134 - ...Clippers sconfitti da New Orleans, prima gioia OKC, bene Washington PHOENIX (USA) - I campioni a lezione dai Suns. Brutta sconfitta per Golden State al "Footprint Center", dove Phoenix passeggia 134 - ...New York, 26 ott. - (Adnkronos) - I risultati delle partite della regular season Nba: Washington Wizards-Detroit Pistons 120-99; New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks 113-111; Oklahoma ...Clippers sconfitti da New Orleans, prima gioia OKC, bene Washington PHOENIX (USA) (ITALPRESS) - I campioni a lezione dai Suns. Brutta sconfitta ...