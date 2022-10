Serie B | Cannavaro e Benevento in crisi | per i bookie la promozione è un miraggio e spunta la quota retrocessione

DIRETTA/ Inter Sassuolo Primavera (risultato finale 0 - 1): decide Adrian! Gran giocata ... ma Dionisi allena da qualche tempo e si è messo in evidenza nelle varie, prima con la ...... in quel clima però è abituato a convivere per restare aggrappato allaB. E in quei climi '..." 2 punti in 4 gare " prima si dimette, poi Vigorito prende le redini in mano e ordina un ...Venerdì si torna in campo con un anticipo che profuma di promozione: Bari - Ternana. Il Frosinone a Cosenza per difendere il primato, a Marassi arriva il Brescia ...SERIE B - Al termine della 10ª giornata, nuovo cambio in vetta alla calssifica, dove ora ci sono Frosinone e Genoa a 21 punti. Dopo lo 0-0 a Cittadella ...