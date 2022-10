Fiorentina - Inter | la procura Figc apre un fascicolo sul caos finale

(Di martedì 25 ottobre 2022) ROMA - Continua l'infinito 'postpartita' di, match vinto per 4 - 3 dai nerazzurri al Franchi e condito dalle polemiche. Ladella Federcalcio ha infatti aperto un...

... nei confronti di un tifoso viola di 56 anni, fermato e identificato a seguito di un episodio avvenuto sabato sera allo stadio Artemio Franchi, in occasione di. La vicenda avrebbe ...ROMA - Continua l'infinito 'postpartita' di, match vinto per 4 - 3 dai nerazzurri al Franchi e condito dalle polemiche. La procura della Federcalcio ha infatti aperto un fascicolo relativo ai fatti riportati dalla stampa e ...Un’indagine per fare chiarezza sul concitato post partita del Franchi, dove gli animi si sono scaldati ed è salita la tensione tra i dirigenti viola e quelli nerazzurri ...Alla vigilia del match col Viktoria Plzen, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi è tornato a parlare del match di sabato scorso contro la Fiorentina e di alcune amnesie difensive ...