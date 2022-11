Cosa viene realmente espulso

Leggi su butac

(Di martedì 25 ottobre 2022) A seguito della proposta di legge del senatore Gasparri “sui diritti del concepito“, sono in tanti ad aver trattato l’argomento aborto. Qui su BUTAC sono anni che difendiamo quel diritto, tutto femminile, ma sono anche anni che difendiamo la corretta informazione, e oggi siamo chiamati a farne un po’ sul tema. Ci state segnalando un post Instagram pubblicato da The Vision, questo: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Vision (@thevisioncom) Nell’immagineriportato: Ecco in un aborto entro le prime 10 settimane. Non manine piedini come mostrano gli anti-abortisti. Quanto ripreso da The Vision non è altro che il sunto di quanto riportato dal Guardian britannico in un articolo del 19 ottobre 2022. Nell’articolo del Guardian, che gli stessi autori di The Vision citano, la frase è lievemente ...