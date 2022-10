Incontro Meloni-Macron | Palazzo Chigi | “Confronto proficuo” L’Eliseo | “Continueremo a vigilare sui diritti”

Solo che i due, Draghi e, sono curiosi di conoscersi. Apparecchiano un. All'inizio basta una lunga telefonata. Si annusano e non si dispiacciono. Quando arriva il giorno di vedersi ...Il nostro primoa Roma va in questa direzione". Sempre su Twitter Macron ha postato una ...ore dal passaggio di consegne con Mario Draghi che ha atteso con un sorriso largo Giorgia...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Era venuto in Italia per partecipare al forum “Il grido della pace” organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio, alla presenza di Sergio Mattarella, nell’Auditorium della Nuvola dell’Eur, ma ha approfit ...