Giorgia Meloni | decisione a sorpresa | nessuno se lo sarebbe aspettato

(Di lunedì 24 ottobre 2022)compagno Palazzo Chigi. Dopo l’investitura da premier,, insieme al suo compagno, ha preso una. Ad annunciarlo è stato proprio Andrea Giambruno in un’intervista rilasciata all’AdnKronos.se lo, ma lasembrerebbe definitiva. La scelta è stata fatta anche per preservare la figlia dalle attenzioni “indiscrete” che potrebbero esserle rivolte nei prossime mesi. (Continua…) LEGGI ANCHE:, il dolce messaggio della figlia dopo la vittoriae il compagno non abiteranno a Palazzo Chigie il ...

14.50domani in Aula per voto fiducia Il presidente del Consigliodomani alla Camera alla prova della fiducia. Alle 11 l'intervento in Aula con le dichiarazioni programmatiche. Come stabilito dalla Conferenza dei capigruppo di Montecitorio, la seduta ...Lo scrive in un tweet diretto al Presidente egiziano la neo premier,(Adnkronos) – “Bisognerebbe chiedere a Giorgia Meloni per quale motivo ce l’ha con la lingua italiana. Perché ‘il presidente’ ha il suo femminile che è ‘la presidente’, quindi non è che si può arbitra ..."Il" premier o "la" premier Giorgia Meloni ha chiarito di preferire la prima formula, e oggi nei TG e programmi Rai alcuni giornalisti hanno utilizzato lo stesso articolo… Leggi ...