Sangiuliano | un antidoto al conformismo | il ruolo degli intellettuali conservatori

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 ottobre 2022) Che Gennarosia un bravo giornalista è notorio: parla la sua brillante carriera da cronista politico, direttore di scuole di giornalismo e di testate importanti. Apprezzabile è anche la sua produzione saggistica, fatta di manuali, voci enciclopediche e biografie di potenti personalità politiche contemporanee, come Putin, Hillary Clinton, Trump e Xi Jinping. Ma c'è un lavoro cuitiene particolarmente ed è quello che ha pubblicato nel 2008 per Mursia, Giuseppe Prezzolini: l'anarchico conservatore, 500 pagine dedicate a uno dei maggiori giornalisti eitaliani di sempre, il fondatore della Voce che confidava nella tradizione, diffidava del potere e fece della libertà la sua religione. In nessun altro caso vale forse quanto disse un altro grande giornalista coetaneo di Prezzolini, l'americano Louis ...