Roma-Napoli 0-1 | gol di Osimhen e azzurri sempre primi

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 ottobre 2022) (Adnkronos) - Ilvince 1-0 sul campo dellanel match valido per l'11esima giornata della Serie A 2022-2023 e rimane da solo al primo posto in classifica. Glisi impongono all'Olimpico con il gol di, a segno all'80'. Il successo permette alla squadra allenata da Spalletti di salire a 29 punti e mantenere 3 lunghezze di vantaggio sul Milan. Laallenata da Mourinho rimane a 22 punti, a -7 dalla vetta. LA PARTITA - Ilsi presenta subito dalle parti di Rui Patricio. Al 2' imbeccato da, Lozano si invola e crossa al centro per Kvaratskhelia che viene anticipato. Larisponde al 6' con Zaniolo che salta Lobotka e tenta un tiro a giro che finisce a lato della porta difesa da Meret. All'8' Camara ruba palla a ...