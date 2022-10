La stagione di Barella | come si sta riprendendo l’Inter

(Di domenica 23 ottobre 2022) Non era iniziata benissimo ladi. Le prestazioni opache delle prime partite però, stanno lasciando spazio al Niccolò dello scorso anno e, soprattutto, dell’anno dello scudetto. Non più quel calciatore che sbagliava di tutto contro Lazio e Milan, che si faceva sovrastare fisicamente e tatticamente da qualsiasi avversario. No, perché nelle ultime uscite è tornato quel tipo di giocatore in grado di reggere da solo il centrocampo neroazzurro, lasciando così agli altri compiti più di creazione del gioco. Le gare diin questa parte dinon finiscono qui. Infatti, quella di ieri sera, è la terza partita consecutiva con il sardo in rete, contando anche la trasferta di Barcellona in Champions League. Con il gol di ieri sera,si è decisamente lasciato alle spalle ...

