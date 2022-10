++Frontale in rotatoria | traffico in tilt++

varesenews.it

Per fortuna non ci sono stati feriti nello scontroche è avvenuto pochi minuti dopo le 13 di oggi - giovedì 20 ottobre - alla rotonda di ...un'auto ha imboccato in senso contrario la, ...Lo schianto terribile,, contro un furgone che stava giungendo dall'opposta direzione di ... lungo via Monte Grappa, a pochi passi da una. Il 19enne stava facendo ritorno a casa, ... In contromano alla rotonda di Induno Olona provoca un frontale Sulle rotatorie è iniziato il cambiamento anche in Europa, in Francia ci sono quasi solo rotatorie ed è ormai la prima opzione anche qui ...INDUNO OLONA – Incidente poco dopo le 13 di oggi, giovedì 20 ottobre, a Induno Olona, alla rotonda tra Valceresio e Valganna nei pressi della zona industriale. L’impatto frontale tra due veicoli ha co ...