All’Antico Vinaio – Milano

(Di domenica 23 ottobre 2022)Via Lupetta, 12 – 20123Tel. 02/42448984 Sito Internet: www.allantico.com Tipologia: panineria Prezzi: panini 6/9€ Giorno di chiusura: mai OFFERTA Nell’estate del 2020 la schiacciata più famosa di Firenze è sbarcata anche a, a due passi dal Duomo. Due vetrine fronte strada che lasciano intravedere il lungo bancone dietro cui, alacremente, lavorano più persone per imbottire la morbida focaccia. Il menù è scritto all’esterno, in modo tale che, mentre si fa diligentemente la fila, lo si possa studiare per scegliere la propria farcitura. Ingredienti tipicamente toscani per degli abbinamenti invitanti e porzioni assai generose fanno sì che la pausa in questo locale risulti golosa e soddisfacente. Tra le varie proposte abbiamo scelto “la favolosa” che ha vinto il ...