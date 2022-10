Ultime Notizie – Serie A | Fiorentina-Inter 3-4 – Adnkronos com

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 22 ottobre 2022) Finisce 3-4 il matchallo stadio Franchi per l'11° turno del campionato diA. Tra var e rigori arriva la terza vittoria consecutiva per la squadra di Simone Inzaghi, dopo quelle contro Salernitana e Sassuolo. Il primo a segnare è Nicolò Barella, che porta in vantaggio i Nerazzurri al 2?. Doppietta per l'argentino Lautaro Martínez, che segna al 15? e poi raddoppia su rigore al 73?. Per la squadra di Vincenzo Italiano segna Arthur Cabral al 33? su rigore e raddoppia al 60? Jonathan Ikoné. Al 90? la rete di Luka Jovi? porta le due squadre in pareggio sul 3-3 ma a decretare definitivamente la vittoria nerazzurra ci pensa Henrikh Mkhitaryan allo scadere del 5? di recupero.