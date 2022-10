Hai 2 mele e 1 padella? Guarda cosa ho fatto in 5 minuti e con 3 ingredienti

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 22 ottobre 2022) Volete preparare un buon dolce ma non avete voglia di accendere il forno? Allora provate la torta diin! Come dite? Non ci credete? Sbagliate perché in cucina tutto è possibile! Una ricetta che si realizza in pochissimi. Semplice ma, allo stesso tempo, fuori dall’ordinario. Delizioso e cremosissimo, vedrete! Possono riuscirci anche i meno esperti. Sarà un gioco da ragazzi e, dopo il primo assaggio, non potrete più dimenticare la sua consistenza e il suo sapore. Torta diinPer la preparazione delledovete usare: 2Qualche goccia di limone 30 gr di burro 3 cucchiai di zucchero Realizzate l’impasto con: ½ cucchiaino di essenza di vaniglia 3 uova 4 cucchiai di farina di grano tenero 4 ...