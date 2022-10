Agenzia ANSA

Un lungo applauso, un video - ricordo, unche forse, per piu' di un leader, nasconde anche la speranza di un ritorno. L'ultimo Consiglio Ue diDraghi alla guida del governo italiano e' stato quello dell'omaggio di Bruxelles ..."Thank you,", è il messaggio finale dell'Ue al presidente del Consiglio. La guerra ha cambiato l'Europa, l'ha resa più unita "La guerra in Ucraina ha cambiato l'Europa. Sì, ... "Arrivederci Mario", l'omaggio dell'Ue a Draghi - Mondo Un lungo applauso, un video-ricordo, un arrivederci che forse, per piu' di un leader, nasconde anche la speranza di un ritorno. L'ultimo Consiglio ...Ei fu. È finita. Dopo 614 giorni Mario Draghi abbandona Palazzo Chigi e lascia nello sconforto folle di cronisti adoranti, le mitiche cancellerie europee e i mercati tutti. L’ex dg del Tesoro, l’ex go ...