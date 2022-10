Agenzia ANSA

Quotazioni in rialzo questa mattina per ilamericano. Il greggio con consegna a dicembre è a 85,98 dollari al barile, con una variazione di +0,5%. Poco mosso invece il Brent a 92,44 dollari al barile (+0,06%). . 21 ottobre 2022Ilal Nymex sale dell'1,11% a 86,50 dollari al barile, grazie all'offerta ridotta e alla decisione della Cina, primo importatore mondiale di, di ridurre la quarantena per i ... Petrolio: Wti in rialzo, sfiora 86 dollari al barile - Economia Quotazioni in rialzo questa mattina per il Wti americano. Il greggio con consegna a dicembre è a 85,98 dollari al barile, con una variazione di +0,5%. Poco mosso invece il Brent a 92,44 dollari al bar ...Il prezzo del petrolio greggio WTI conferma la sua ripresa, mentre il gas naturale si trova già a 5,2 dollari e potrebbe guardare al supporto tondo.