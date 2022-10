Infortunio per Sirigu

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Non arrivano buone notizie dall’infermeria del Napoli in vista della prossima partita di campionato con la Roma, in programma domenica ore 20:45. Il difensore Amir Rrhamani sicuramente non ci sarà mentre Frank Anguissa sta provando a recuperare in extremis. Altra nota negativa è l’muscolare sentito nell’ultimo allenamento da Salvatore. Come si legge dal L'articolo

... che non gioca una partita dalla fine di agosto e che solo ora sta recuperando dall'muscolare che si era procurato. L'attaccante dell'Inter l'ha presa malissimo, rispondendole rime al ...... si propone come una delle attrici principalila corsa al titolo e vorrà sin da subito partire con il piede giusto, ma al momento qualche defezione come ad esempio l'di Merlo, ...Non arrivano buone notizie dall'infermeria del Napoli in vista della prossima partita di campionato con la Roma, in programma domenica ore 20:45. Il ...Allegri, si sa, non è mai andato daccordo con i giovani. Coman, De Ligt e Kulusevski, sacrificati sull’altare dell'”allegrismo”, ne sono l’esempio più eclatante. Per questo la scelta di lasciare nella ...