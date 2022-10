Esplosione Alaoscura | arriva una nuova espansione di Yu-Gi-Oh!

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Dopo gli eventi della scorsa settimana al Yu-Gi-Oh! Championship Series Utrecht 2022 che hanno visto il trionfo di Joshua Schmidt con Spright Runick, Konami rilascia unache avrà forti ripercussioni sul metagame attuale. Cosa contiene? Le bustine dell’con la carta di partecipazione allo Sneak PeakCome di consueto per le espansioni principali, il set è suddiviso nel seguente modo: 50 Carte Comuni 26 Carte Super Rare 14 Carte Ultra Rare 10 Carte Rare Segrete 5 Carte Rare Starlight Il set, se da un lato si presenta come un “DLC” di Potere degli Elementi, contiene al suo interno nuovi 2 nuovi archetipi: Bystial e Kashtira. Tra i vari supporti, spiccano in primo piano i nuovi Alanera (da sempre fan favorite del gioco) che vanno anche a coniare ...

