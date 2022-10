Reazione a Catena 20 ottobre 2022 | i Lui e Loro

Fanpage.it

... iniziata a metà pomeriggio, nell'orario tradizionale in cui va in onda il telegiornale, ma proseguita poi per quasi due ore, fino a quando la linea è passata, nel preserale, adi ......Mosca che qualsiasi uso di armi nucleari nella guerra in Ucraina avrebbe messo in moto una... almeno come minaccia che provoca unadi conseguenze sia politiche che militari capaci di ... 'Le tre e un quarto' campionesse di Reazione a catena: Ora i ragazzi si sentono intimiditi da noi Tensione altissima all'intesa vincente: gli ex campioni hanno raggiunto il pareggio in extremis E' stata un'intesa vincente decisamente sofferta quella ...'Il Commissario Montalbano' in 4k vince la serata degli ascolti tv del 19 ottobre. L'episodio 'Tocco d’artista', andato in onda ieri sera su Rai1, si ...