Il potere di Xi Jinping si regge su un castello di carte

...di critica a Xiin concomitanza con l'apertura del 20° Congresso del Partito comunista cinese, che secondo le previsioni dovrebbe garantire al leader supremo un terzo mandato al. Il ...... al tema della 'prosperità comune' che il presidente Xi, destinato al congresso a ottenere ... Nel XVIII Congresso del 2012, quando Xi assunse il, erano 34 e nel XIX Congresso del 2017 ...La Cina e il Congresso che darà a Xi il terzo mandato: 4 punti di forza e debolezza, dal Pil al sogno di Taiwan ...“Tre” è in genere il numero perfetto. Ma muta in un cigno nero se parliamo della “trinitas” mefistofelica rappresentata dallo scatenarsi in contemporanea di altrettante crisi mondiali, che stanno scon ...