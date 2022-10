Falcao | “Spalletti vede fantasmi e nemici immaginari quando cala”

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Giuseppedichiara chela sua squadradi rendimento Lucianoè il vero ago della bilancia della stagione del Napoli secondo i suoi vecchi tifosi giallorossi. Giuseppe, il figlio della leggenda romanista degli anni ’80 Paulo Roberto che svolge il ruolo di speaker radiofonico ed opinionista, si è espresso in tal senso a Radio Amore Campania, nel corso della trasmissione “I Tirapietre” condotta da Luca Cirillo, Donato Martucci e Francesco Capodanno. Questo il suo commento: “Roma-Napoli è il primo big-match senza coppe in settimana: le due squadre hanno la settimana tipo. Questo può fare la differenza, soprattutto per i partenopei che giocano in ...

