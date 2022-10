Ucraina | Kiev | ' abbattuto elicottero russo Ka-52 nella regione di Kherson'

Un terzo delle centrali elettriche fuori uso per i raid russi , con più di 1.100 località in tutta l'ancora senza corrente. La capitale, per ore al buio, sotto una pioggia di droni ...Quando i giorni di guerra sono 238, un terzo delle centrali elettriche sono state messe fuori uso dai raid russi, con più di 1.100 località in tutta l'ancora senza corrente. La capitale,...Terni si muove e chiede la pace in Ucraina. Appuntamento venerdì 21 ottobre in piazza del Popolo dalle ore 17.30. Sindacati e associazioni hanno organizzato una manifestazione per esprimere solidariet ...Le truppe russe si preparano ad evacuare la popolazione civile da Kherson già annunciata a causa dell'offensiva ucraina. Lo ha detto il comandante delle forze russe in Ucraina, generale Serghei Surovi ...