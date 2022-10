Serie A | Juventus | si punta a due difensori

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Come riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, lastarebbe già pensando a come muoversi in estate nonostante manchino ancora parecchi mesi. Nello specifico, la Rosea parla di duemolto ambiti a livello ...

... mentre Inter esperano di recuperare rispettivamente Lukaku, Chiesa e Pogba, il Milan è ...A Maignan infortunio: il Milan perde il portiere per una lesione muscolare al polpaccio Ma se ...Come riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, lastarebbe già pensando a come muoversi in estate nonostante manchino ancora parecchi mesi. Nello specifico, la Rosea parla di due difensori molto ambiti a livello internazionale: Strahinja ...L’attaccante scuola Juventus è arrivato alla Ternana in prestito dai rossoblù, con i quali ha disputato due stagioni in serie A Cristiano Lucarelli l’aveva detto alla vigilia della gara di Benevento: ...Milan e Juventus potrebbero così approfittare del suo malcontento ... un’occasione d’oro per dimostrare ancora una volta quanto vale. Così le big della Serie A potrebbero così arrivare ad acciuffare ...