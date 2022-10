Fiorentina | Jovic | problema all’anca A rischio per la partita contro l’Inter Tornano Amrabat e Sottil

Nessun guaio muscolare solo un problema all'anca per Lukache con ogni probabilità salterà la partita di sabato contro l'Inter.era uscito dopo pochi minuti di Lecce -lunedì scorso.Lacontinua a preparare la delicata sfida di sabato sera contro l' Inter , valevole per l'... Il tecnico Vincenzo Italiano non sa ancora se potrà contare su Lukache, dopo essere uscito ...Vincenzo Italiano rischia di dover fare a meno di Luka Jovic in vista della gara contro l'Inter in programma sabato ...La prossima avversaria dei nerazzurri ha un rendimento incostante, lontano dai fasti della passata stagione. Troppe perplessità e poche certezze ...