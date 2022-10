19 ottobre 1921 | la nascita di Nordhal VIDEO

gonews

...del viaggio del convoglio speciale che neltrasportò la salma del soldato da Aquileia a Roma Nell'ambito delle attività connesse con la commemorazione del Milite Ignoto, lo scorso 6, ...Compie 101 anni nonna Eva Stagno Rolandi, nata a Livorno il 19. Traguardo superato più in forma che mai, dicono con orgoglio e affetto i familiari, che abitano con lei in via Bernardo Prato. Nonna Eva ha infatti una mente lucidissima, in casa fa da "... Eva Stagno Rolandi compie 101 anni, gli auguri di Livorno Catanzaro - Nell’ambito delle attività connesse con la commemorazione del Milite Ignoto, lo scorso 6 ottobre, dalla stazione ferroviaria di Trieste, è partito il “Treno della Memoria” quale prosecuzio ...Nell’ambito delle attività connesse con la commemorazione del Milite Ignoto, lo scorso 6 ottobre, è partito il Treno della Memoria ...