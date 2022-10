Tendenze capelli castani AI 2022 23 | dal Nutella al Soft Brown

Leggi su dilei

(Di martedì 18 ottobre 2022) Tutti li vogliono. È “back to brunette” la tendenza più cool della stagione invernale/2023 con un vero e proprio ritorno ai. Già da qualche anno infatti iscuri hanno surclassato le chiome bionde, con un cambiamento radicale da parte di moltissime celebrity che hanno abbandonato colpi di sole, balayage e shatush per portare idalla parte delle tonalità più dark. Prima su tutte fu nel 2020 Hailey Bieber – durante il periodo del lockdown – ad abbandonare il suo iconico biondo chiaro, sancendo così l’era dell‘Expensive Brunette. Oggi è proprio questa colorazione ad essere tra le tinte permedio-scure più richieste e copiate. Tra le novità dell’autunno-inverno/23 spiccano però varie nuance. Da calde e vibranti, ideali per ...