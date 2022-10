Senato | Malpezzi | ' destra ripresenta ddl per riconoscimento giuridico nascituro | inaudito'

(Di martedì 18 ottobre 2022) Roma, 18 ott. (Adnkronos) - “InFiil ddl per modificare l'art 1 del CC in materia didella capacità giuridica del. Questa è lache ha a cuore la libertà delle donne, lache dice che non toccherà la 194.”. Così su Twitter la presidente deiri del Pd, Simona, commenta la notizia dellazione da parte di FI del ddl suldel

Ecco i nuovi capigruppoFdi Luca Ciriani Lega Massimiliano Romeo Fi Licia Ronzulli Pd SimonaM5s Barbara Floridia Azione - Iv Raffaella Paita Autonomie Julia Unterberger Misto Peppe ......Moderati - Maie è un nuovo gruppo ale ha eletto presidente il senatore Udc Antonio De Poli Opposizioni Pd : sceglie la continuità, confermando come presidente dei senatori dem Simona,...Parlamento, Mirabelli (Pd) a iNews24: "Calenda polemica strumentale: non hanno i numeri per eleggere un vicepresidente".di Dan.Bo.La tifernate Anna Ascani vicepresidente della Camera e Anna Rossomando per quella del Senato. Dopo giorni di ipotesi e di tensioni è questa la proposta che il segretario del Pd Enrico Letta ...